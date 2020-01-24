港股今早高開105點或0.37%，報28988點，成交金額54億元；國指今早高開43點或0.39%，報11372點。

創科實業（0669）升3.41%，報68.2元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌0.98%，報12.1元，是跌幅最大的藍籌同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。平保（2318）升1.57%，報96.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點。

國泰航空（0293）公布去年12月客、貨運量數據，上月載客約299萬人次，較去年同期跌3.6%；單月乘客運載率上升1.2個百分點至85%，運力則下跌 1.3%。不過，2019年全年計，全年載客量按年微跌0.7%，而運力則增加 5.1%。集團指出，上月的訪港客運量按年跌46%，與去年11月的按年相等。開市報11.22元，無升跌。

澳門博彩監察協調局公布最新季度數據顯示，2019年第4季的貴賓博彩收入為323.19億元（澳門元、下同），按年下跌23.08%。相比去年第三季而言，則按年上升4.79%。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報21.2元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報14.48元，升0.28%；澳博控股（0880）開市報10.5元，升1.35%；永利澳門開市報20.4元，升1.24%；銀河娛樂（0027）開市報62.45元，升0.4%；金沙中國（1928）開市報44.8元，升0.56%。

361度國際（1361）公布，公司主品牌產品去年第四季度零售額較2018年有有低單位數百份比增長，童裝品牌產品零售額按年則有高單位數百分比增長。開市報1.39元，無升跌。

六福（0590）公布截至去年12月底止的第三季銷售表現，港澳市場同店銷售下跌27%，較上季跌幅收窄12個百分點。擬削示威重災區的店舖。開市報23.05元，升0.21%。

今曰3隻新股上市，驢跡科技（1745）開市報1.73元，較招股價2.12元，跌18.3%；佳辰（1937）開市報0.38元，較招股價0.53元，跌28.3%；華和控股（9938）開市報0.47元，較招股價0.5元，跌6%。

物管股向上，奧園健康（3662）開市報6.64元，升0.76%、碧桂園服務（6098）開市報29.95元，升1.18%、永升生活服務（1995）開市報6.9元，升2.99%，齊齊創52周高。內房股合景泰富（1813）開市報12.1元，升1.34%，亦創52周高。

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