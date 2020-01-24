【開市焦點】美股創新高 港股ADR升84點
文章日期：2020年1月17日 08:46
美股三大指數創新高，港股ADR亦升84點或0.29%，報28968點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.17%，折合報400.66元；匯控（0005）升0.22%，折合報60.03元；建行（0939）跌0.09%，折合報6.68元。
今日焦點股份可留意：
國泰航空（0293）公布去年12月客、貨運量數據，上月載客約299萬人次，較去年同期跌3.6%；單月乘客運載率上升1.2個百分點至85%，運力則下跌 1.3%。不過，2019年全年計，全年載客量按年微跌0.7%，而運力則增加 5.1%。集團指出，上月的訪港客運量按年跌46%，與去年11月的按年相等。
澳門博彩監察協調局公布最新季度數據顯示，2019年第4季的貴賓博彩收入為323.19億元（澳門元、下同），按年下跌23.08%。相比去年第三季而言，則按年上升4.79%。
361度國際（1361）公布，公司主品牌產品去年第四季度零售額較2018年有有低單位數百份比增長，童裝品牌產品零售額按年則有高單位數百分比增長。
六福（0590）公布截至去年12月底止的第三季銷售表現，港澳市場同店銷售下跌27%，較上季跌幅收窄12個百分點。擬削示威重災區的店舖。
今曰3隻新股上市，驢跡科技（1745）招股價2.12元；佳辰（1937）招股價0.53元；華和控股（9938）招股價0.5元。
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