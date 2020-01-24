繼簽署中美貿易協議，美國參議院表決通過美墨加自貿協議，利好市場氣氛，加上，大摩第四季度固定收益業務表現超過市場預期，並上調未來兩年的利潤目標，金融股及科技股推高大市，谷歌母公司Alphabet市值亦升穿萬億美元。美股三大指數創新高，道指高見29300點，升270點；標普500高見3317點；納指則高見9357點。

道瓊斯工業平均指數收漲267點，升幅0.93%，報29297點。標普500指數收漲27點，升幅0.84%，報3316點。納斯達克綜合指數收漲98點，或1.07%，報9357點。

高盛升1.84%，報249.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而默沙東跌0.39%，報91.18元，拖低道指2點。

科技股方面，蘋果收市報315.24元，升1.25%，谷歌母公司Alphabet收市報1450.16元，升0.76%，亞馬遜收市報1877.94元，升0.85%，Facebook收市報221.77元，升0.28%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.22%，報420點。德國DAX指數收跌0.03%，報13429點；法國CAC 40指數漲0.11%，報6039點；英國富時100指數收跌0.44%，報7609點。