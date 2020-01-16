復星旅遊文化（1992）於去年底斥資1.1億元，收購頻臨破產的Thomas Cook及其附屬公司品牌資產。集團今晚發公告指，為強化Thomas Cook業務的發展，已正式成立「Thomas Cook生活方式平台公司」。

公告指，集團已任命Alessandro Dassi擔任酷怡國際旅行社（上海）（ThomasCook中國區業務）總經理，並兼任Thomas Cook Tourism (英國）董事。Dassi自2016年領導Thomas Cook中國區業務發展，在其移居中國前，曾於倫敦擔任ThomasCook Group plc企業發展職能的負責人。

為進一步強化該集團旅遊目的地項目的拓展、建設與運營管理能力，該集團分別委任曹鳴龍和郭慶為公司聯席總裁，同時委任徐秉璸為公司聯席首席財務官，以加強公司財務管理。上述人事變動已於本月11日生效。

公告又指，曹鳴龍為集團高級副總裁兼海南亞特蘭蒂斯總裁，他將同時被委任為旅遊目的地建設管理中心總裁，其在集團內的職位將保持不變。

郭慶亦同時獲委任為公司旅遊目的地拓展及運營管理中心總裁，將負責有關項目的拓展及商業管理運營。據公告指，郭曾在復星國際及其附屬公司擔任多個職位，此前曾任職於瑞安集團。

同時，徐秉璸將負責投資者關係工作，且將不再負責本公司的海外投資管理工作，現任集團副總裁、投資管理的董事總經理，及Club Med及酷怡董事，職位將保持不變。