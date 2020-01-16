豐樹北亞商業信託旗下又一城商場今日重新營業，《明報》記者帶大家直撃復修情況。早上10時多又一城很多商戶已開始打掃準備開門，包括美心旗下的食肆，例如Starbucks、千両等，溜冰場就未完成修復無法營業。

另外，場內有最少五組扶手電梯暫停運作，又一城亦貼上指示牌指引客人搭𨋢。雖然上落不太方便，不過美食廣場未到中午12點已經爆滿。

有不少熟客都特意到又一城看看，羅先生認為，場內有一點「凋零」，相信因為電梯不太方便，雖然美食廣場的食肆大多已營業，但其他樓層不是每間餐廳開門。他並不擔心安全問題，但比較擔心空氣是否安全。

又一城去年11月受破壞，很多玻璃幕牆被打爛，現時暫用白色欄杆取代。就讀城大的劉同學指出，欄杆及溜冰場與以往最為不同，但認為人流同平日差不多。

亦有內地遊客專程到訪又一城，包括購買生活品、化妝品及衣服之類。該名旅客透露自己居於深圳，過去約一個月會到一次又一城。她又指，雖然加入白色欄杆會有一點不舒服，但不擔心安全，相信又一城是做得很好才會重開。

雖然又一城終於重開，不過豐樹北亞商業信託日前已指出，暫停營業期間不會收取租金，預計每基金分派單位因此有所影響。有商戶亦透露，擔心人流不會有以前暢旺，例如GEM板上市的1957 & CO.（8495）昨日發公告，不保證旗下位於又一城的安南餐廳，在商場重新開業後，顧客流量及消費會回復至以往水平。

記者：蕭嘉聰、李哲毅

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