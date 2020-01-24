交通銀行（3328）公布，已收到中國銀行保險監督管理委員會的批覆，核准任德奇擔任該行董事長，今日（16日）起任德奇將擔住董事長一職，不再擔任該行副董事長。另外，為支援香港子行未來業務持續穩健發展的戰略安排，交通銀行將向交通銀行（香港）增資不超過300億元，完成增資後該行將繼續保持對香港子行的全資控股地位。

交銀指出，增資資金來自該行自有資金，行動可進一步增強香港子行資本實力，該行會繼續加強香港地區零售及私人銀行業務發展，以及香港地區業務的整體穩健發展，持續為香港客戶提供更優質產品和服務。是次增資需提交該行股東大會審議，以及取得有關監管部門的批准。

交通銀行（香港）註冊地位於香港，目前註冊資本179億港元，交通銀行出資比例為100%，2018年1月29日正式開業，現時在港設有43個網點、4間商戶理財中心及私人銀行中心，為客戶提供個人銀行、企業銀行及私人銀行服務。截至2019年6月30日，香港子行總資產為2,071億元，淨資產200.38億元，2019年1至6月實現淨利潤9.64億元。

另外，交通銀行今日通過決議，設立交銀金融科技有限公司，註冊資本擬為6億元人民幣，交銀國際（上海）出資比例100%。交銀金科的主要業務包括金融信息科技、計算機科技、網絡科技等，出資資金為自有資金投資，尚要履行相關監管程序。

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