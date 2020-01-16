是次中美雙方簽署的首階段貿易協議，有關中國金融市場開放的一部分，細讀之下饒有深意。中方除了要加快開放步伐之外，美方更在協議中為外資牌照申請的審批設限期，甚至明言要在3個月內處理。

是次有關金融市場開放的部分，主要有以下5個新提及的項目，包括（一）中國不遲於2020年4月1日，應取消外資股比重限制並允許美國獨資的服務提供者進入證券、基金管理和期貨服務領域。由於中國原預期在今年1月及4月先後全面開放期貨及基金管理業，但證券業則原定於今年12月才全面取消外資持股限制，換句話說有關證券業的開放限期提前了。

（二）中國應允許美國金融服務提供者從省轄範圍牌照開始申請資產管理公司牌照，使其可直接從中資銀行收購不良貸款。彭博指出，雖然中國銀保監會在2018年8月已經取消了外資入股中資銀行和金融資產管理公司（AMC）的股比限制，但迄今外資機構尚未掌控一張全國或地方AMC牌照，而擁有AMC牌照將便利外資以參與競拍等方式直接從商業銀行收購不良貸款，從而得益於這個規模達2.37萬億元人民幣的市場。

（三）貿易協議生效後5個月內，中方要允許美國銀行提供證券投資基金托管服務；

（四）是貿易協議訂明，中方在美國電子支付服務公司提交牌照申請後5日內受理，受理後90日內就該申請做出決定。

（五）是協議訂明，中方要在協議生效後3個月內，審核和批准(shall review and approve)美國評級機構提交的牌照申請。

有趣的是，對於美資公司提出的牌照申請，協議列明限期，要求中方在限期內「就該申請做出決定」，甚至是在限期內「審核和批准」，用字相當清晰。但對於中資公司在美國的牌照申請，協議只提到美國會在審批時「給予非歧視待遇」，或「及時考慮此類申請」，用詞有所不同，亦沒有像美資機構在中國的牌照申請般，清楚列明審批限期。

以立投資董事總經理林少陽指出，中國在商品交易上已承諾要向美國購買2000億美元貨品，如此龐大資金流出，難免會令人民幣匯率受壓，亦會對中國的外匯儲備水平造成影響，因此從金融方面給予更大開放，利用外商直接投資（FDI）的增加去作出平衡，亦無可厚非。

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