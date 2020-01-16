年度盛事達沃斯（Davos）世界經濟論壇下周開鑼，港交所（0388）行政總裁李小加今年會再次出席。交易所今年更推出即時博客（live blog），記錄管理層發言精華。首篇日誌中，李小加寫道，現時幾乎已完成收拾行囊，將啟程達沃斯。他表示，主席查史美倫亦將會參加本次經濟論壇之旅，此外倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉（Matt Chamberlain）則會首次現身論壇。

網誌最矚目之處，李小加寫道，「我們的城市（香港）一次又一次地證明了她有能力重塑自我，而在香港人齊心協力的時候，她將會更加興旺。這，便是我要帶去達沃斯的信息。」

李小加表示，港人展現了香港這座城市的韌性，即使在本地和外圍都頗具挑戰的時刻，香港也能運行如常。他表示，港股是建立在強有力的基礎之上，去年共計有183間公司新上市，總計帶來3129億港元的集資額。他表示，再加上債券市場及衍生工具產品市場的新記錄、交易所持續推出的新產品，他對2020年的香港看法依然樂觀。

他表示，今年的世界經濟論壇將會著重於更公平的經濟體（fairer economies）、勞動的未來（the future of work）、更好的商業、醫療保健，以及用科技塑造更好的世界等主題。

他表示，過去的兩個月中環球歷經動蕩，全球主義受到威脅，貿易戰帶來的壁壘仍未打破，地緣政治風險則有可能推進孤立主義、民族主義（isolationism, nationalism），指向一個更為分裂的世界。他表示，希望可以通過溝通對話，分享經驗，來扭轉這一趨勢，相信本次達沃斯會是非常合適的平台。