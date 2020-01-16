六福（0590）公布截至去年12月底止的第三季銷售表現，港澳市場同店銷售下跌27%，較上季跌幅收窄12個百分點。受金價高企、中美貿易戰及香港社會事件持續影響市場氣氛，整體同店銷售按年下跌25%，較第2季的跌幅亦收窄12個百分點，黃金、黃金(重量)及珠寶首飾同店銷售分別下跌20%、33%及32%。

集團指出，港澳市場在高金價及近期持續的社會活動，令訪港旅客人數大幅下滑，第三季同店銷售增長下跌27%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別跌21%及35%，珠寶首飾產品銷售量有雙位數字跌幅，平均件價則有低雙位數字升幅。澳門市場方面，2019年10月起重拾升軌，期內整體由跌轉升，尤其是黃金產品的同店銷售錄得10%中段的升幅，珠寶產品則持平。2020年1月份首兩周的香港同店銷售跌幅漸見收窄，澳門市場則見持續的增長動力。

六福表示，已採取自然流失方法以節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，同時亦積極與香港業主磋商下調租金，店舖續約將視乎有關店舖的新租金能否達至盈利而定，本財年續約租金預計為單位數字跌幅，下財年則為雙位數字跌幅。集團未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期本財年港澳市場總淨增長3間店舖。

內地方面，「六福」自營店因金價高企及中美貿易戰，令宏觀經濟環境欠佳，期內同店銷售下跌12%，黃金及珠寶首飾產品的同店銷售分別跌12%及9%，各方面銷售跌幅較上季收窄，珠寶首飾產品銷售量及平均件價皆有高單位數字跌幅。

截至去年12月底止，集團共有199間「六福」自營店，內地、香港、澳門及海外分別有125間、51間、12間及11間。連同1,844間內地、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，集團全球共有2046間「六福」店舖，加上內地的其他品牌店舖，全球共有2097間店舖。

六福今日收市報23元，跌0.43%。