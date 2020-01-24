【逆市擴充】永明金融業務未受本地事件影響 今年逆市增聘500代理
文章日期：2020年1月16日 18:34
過去半年本地社會衝突不斷，去年本港保險業務亦大受影響。不過，香港永明金融行政總裁趙法衡（Fabien Jeudy）則表示，過去半年公司業務未有受事件影響，由於公司的內地訪客業務僅佔甚小部份，去年公司第三季新造保單保費收入錄得140%升幅，大幅跑贏整體市場，預料第四季表現更好，又稱對今年充滿信心。
他又指，公司去年第三季經代理渠道的保單銷售增加68%，目前已聘用2500名代理，今年將達到3000名，未來5年更會升至4000至5000名。
此外，他指出，強積金仍然有市場需求，據去年9月底止的強積金累積資產淨值（AUM）計算，公司在強積金市場排名第四位，冀今年能躍升至第三位。
記者：溫藹紅
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