中國歐盟商會今日就中國大力推行的「一帶一路」倡議發布調查報告，直指「一帶一路」工程缺乏透明度，歐洲公司面對的障礙重重。部分例子包括歐商投標難以中標，商機往往落入國企袋中，另外在中國境內，歐商往往又遭遇貿易壁壘。商會呼籲歐盟要思考如何可以保護市場不受中國及「一帶一路」的扭曲，並指歐盟要嚴肅思考如何在第三世界國家市場與中國競爭，否則很可能落得在歐亞大陸被邊緣化的命運。

商會報告認同「一帶一路」可對環球經濟增長帶來巨大動力，但具體到商業方面，歐洲公司卻處處碰壁。首先，歐商難以得知「一帶一路」工程的競標信息，有關工程內容甚少公開透明。幾乎所有受訪歐商均表示，他們是經由中國商業合作伙伴或中國政府才接觸到有關工程，僅兩名受訪者是通過公開的採購招標信息了解商機。

報告續指，在缺乏透明度及公正的採購機制之下，多邊銀行如世界銀行（World Bank）、亞投行（AIIB）因為對投資有嚴格的要求，因而在「一帶一路」的參與度出乎意料的低下，取而代之的是融資幾乎由中國政策性銀行（policy bank）、中國商業銀行甚至中國公司一手包辦。

報告指出，「一帶一路」工程競標大多是國企中標，在國資委輔助下，國企擁有巨大的外交優勢。於132間受訪歐洲公司中，僅有15%或20間曾參與「一帶一路」競標，其中有12間公司中標，而即使中標，歐洲公司一般也只能充當特殊技術提供者，或者促進工程流暢運行的輔助角色。另外，四成歐洲公司同意在「一帶一路」中，見到中國公司幾乎包辦全部服務，從工程管理、融資、原材料到建築等等。

報告指出，中國政府一向都對自身市場嚴加把控，不允許外商進入部分行業，此類情形現更加透過「一帶一路」被放大。歐洲允許中國公司自由營業，相比之下，中國卻在電子產業如區塊鏈、云技術或5G不肯向歐洲公司發牌。最終造成消費者面對的選擇為，可在全球任何地方使用的中國產品、以及僅可在中國以外地區使用的歐洲產品。

報告總結指，雖然自「一帶一路」實施以來，其工程的可持續性、質量均有所提升，不過現時「一帶一路」美其名曰是一項全球倡議，卻依然嚴重缺乏對外國公司的開放性，更加與中國最早聲稱的「加強國際多邊經濟秩序」背道而馳。

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