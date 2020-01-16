臨近農曆新年，送餐平台Uber Eats搞搞新意思，將玄學文化融入飲食，搵咗玄學家潘栢炫師父撰寫《Uber Eats 新春美食通勝》。根據潘師父嘅分析，生肖屬蛇、馬、猴嘅人今年運勢比較一般，有興趣就可以上Uber 網誌睇睇，點樣配合飲食令自己運程更好。

潘栢炫師父就舉例，屬鼠嘅朋友本命年犯太歲，今年會比較躁動不安，建議避開食辣嘢，至於信唔信就見仁見智喇。除此之外，Uber Eats亦提供賀年優惠，由今日至1月31日訂單滿168元，可輸入優惠碼「CNY20」，獲取38元優惠。

Uber Eats透露，2019年訂單按年有一倍增長，合作餐廳夥伴嘅增長都超過一半，而最受香港食客歡迎嘅菜式就係廣東菜/中菜、日本菜、台灣菜。

記者：蕭嘉聰

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