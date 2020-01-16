大新銀行經濟師溫嘉煒指出，連同政府最新一輪和首四輪的紓困措施合共約350億元，估計也只能推動經濟增長最多1個百分點，並考慮措施要經立法會討論，對經濟即時幫助不大。

溫估計隨全球經濟今年會回穩，貿戰不進一步升溫，本港外貿或見改善，但料經濟推動主力零售消費行業不會大幅反彈，全年經濟或倒退1.7%。他估計，本港經濟要到下半年起才重錄按季增長，明年則因基數低，貿戰緩和下外貿或為本港帶來正面貢獻，料重錄按年增長2.1%。

樓市方面，他指隨社會事件影響樓市氣氛，加上料失業率會溫和上升，故樓價短期難見大幅反彈，全年或下跌5至10%。惟樓市結構性供不應求問題仍持續，利率短線未見大幅回升，故中長線對樓市仍是審慎樂觀。

他指社會事件對零售餐飲業影響較大，其失業率在眾行業中偏高，但料大規模收縮機會不大，未來要視乎新年後會否出現大規模倒閉潮，估計平均失業率約3.5%。

大市方面，他料今年恒指上落區間26000至31000點，受港股估值低或吸引外資流入，以及盈利回升帶動，而全年高位有可能於第一季已出現。他看好受惠內地寬鬆貨幣政策的內房和劵商股，中美貿易關係改善利好和5G普及的手機設備股、電訊股及科技股。

記者：王俊騏

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