阿里巴巴（9988）為奧運會全球合作夥伴贊助商，阿里巴巴集團首席市場官董本洪在電話會議中表示，合作主要是圍繞雲服務及電商，前年天貓推出冬奧期間限定店，董本洪指，今年會在天貓、Lazada及全球速賣通推出東京奧運主題活動，覆蓋內地、東南亞及歐洲市場，並加強與平台5億消費者互動。另外，集團在旅遊平台飛豬推出奧運會的主題遊套餐等。

董本洪透露，會與奧林匹克轉播服務公司(OBS) 推出「奧林匹克轉播雲(OBS Cloud)」，冀減少轉播商線上投入、設備及人力成本等，OBS Cloud會將賽事片段上載至雲端，轉播商可因應需要剪輯成影片，快速發放到不同渠道。同時阿里雲與Intel合作，推出3D運動員追蹤，深入了解運動員的肢體動作，協助他們練習。

另外，阿里今日在東京成田機場啟動「阿里雲畫廊」創意活動，與多位日本藝術家合作，藝術家運用雲技術創作數碼藝術，而藝術作品將會透過設於成田機場一號及二號客運大樓接機大堂內九條走廊的電子顯示屏展出。

記者：李哲毅

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