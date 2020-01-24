會計師事務所安永預計，2019/20年度本港財政赤字將達700億元，相當於2019年預計本地生產總值的2.5％，為15年以來首次呈現赤字，但仍屬國際標準可接受的赤字水平。

安永指出，土地收入減少、來自利得稅、薪俸稅及印花稅的稅收縮窄，加上政府推出多輪總額涉及250億元的紓困措施，是政府錄得赤字的主要原因。因此，預計截至今年3月底，政府財政儲備將減至1.1萬億元，相當於香港本地生產總值的39.2%，以國際貨幣基金組織（lMF）的標準，仍處於30%至50%的穩健水平。

就2020/21年度政府財政預算，安永提出8項一次性紓困措施建議，包括引入僱傭補貼計劃，為合資格中小企代供5%的強積金供款，上限為每名僱員1500元，為期半年，預計政府因此開支118億元；亦建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息稅，上限3萬元，以及提供2000元電費補貼、寬免全年差餉等，預計8項紓困措施涉及政府開支670億元。

此外，安永也提出合共23項財政措施建議，例如多項促進創新經濟稅項政策，發展香港成為知識產權貿易中心的措施；給予利得稅寬減以培育創科類初創企業和吸引天使投資者，並建議全數豁免電動車首次登記稅以支持錄色城市。

香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟表示，2020年全球經濟仍不穩定，赤字擴大並非不可能，幸而政府盈餘仍處於穩健水平，有一定空間進一步加碼紓困，但她認為，人口老化及勞動力減少等長遠不利因素之下，考慮到經常性收入會受壓，政府「駛錢要要針對性」，因1.1萬億元盈餘只不過可以應付政府21個月開支，她亦希望政府能從擴大稅基去研究增加收入的方法。至於全民派錢，陳瑞娟指派錢要考慮行政成本及實際效益。

記者：陳子凌