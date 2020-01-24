恒指競價時段雖然「嘜高」但收市仍然收低於29000點關，而成交亦連續5日高於1000億元，並守於10天線(28578.36點)之上。

中美簽署協議，恒指今早高開32點後最多升214點，見28987點，低位為跌64點，收市升109點或0.38%，報28883點，成交金額1015億元，較上日增加1.07%，是2020年1月14日1191.93億元成交後最多；國指升32點或0.29%，報11328點。

中生製藥（1177）升4.81%，收報11.34元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌1.91%，收報64.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.81%，收報87.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；建行（0939）跌0.59%，收報6.69元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

中美協議開放內地金融市場，內地金融股個別發展，內銀股藍籌下跌，工行（1398）跌0.85%，收報5.85元；建行跌0.59%；交行（3328）跌0.55%，收報5.45元；中行（3988）跌0.3%，收報3.3元。內險股方面，平保（2318）升0.26%，收報95.45元；中人壽（2628）跌0.89%，收報22.15元。中資券商方面，廣發証券（1776）收報9.98元，跌1.38%；中國銀河（6881）收報4.58元，跌0.87%。

日本亦發現武漢肺炎，藥股、生物科技股向上，藍籌股石藥（1093）亦向上，升2.27%，收報18元；生物科技股表現更佳，金斯瑞（1548）收報18.44元，升8.47%；康寧傑瑞製藥（9966）收報14.38元，升6.99%；歌禮製藥（1672）收報3.11元，升6.14%；藥明生物（2269）收報105.5元，升5.61%；信達生物（1801）收報32.7元，升3.15%，創52周高。

內地公布12月新建商品住宅均價升幅擴大，內房股上升，潤地（1109）升3.14%，收報37.75元；碧桂園（2007）升1.33%，收報12.22元；中海外（0688）升2.89%，收報30.3元。非藍籌內房合景泰富（1813）收報11.94元，升6.04%，及世茂房地產（0813）收報32.1元，升5.77%，均創52周高。

物管股亦炒上，多隻創52周高，新城悅（1755）收報13.98元，升9.22%；奧園健康（3662）收報6.59元，升5.95%；碧桂園服務（6098）收報29.6元，升2.42%；永升生活服務（1995）收報6.7元，跌0.74%；保利物業（6049）收報56.05元，升2.47%。

廣汽集團（2238）澄清「廣汽計劃入股投資蔚來汽車10億美元」一事，經了解相關情況，相關媒體的前述傳聞報道不實，廣汽收報9.39元，跌3.79%

Valiant Varriors 質疑維他奶（0345）財務表現，予目標價10元，其後維他奶發澄清公告，指Valiant Varriors報告失實，維他奶收報29.25元，升5.5%。

熱門新股新石文化（1740）上市，以招股價下限0.5元定價。開市升96%，最多曾升104%，高見1.02元，收報0.7元，升40%。

其他新股方面，滙景控股（9968）收報1.95元，較招股價1.93元，升1%；三和精化（0301）收報1.03元，較招股價1.3元，跌20.7%；雋思集團（1412）收報1.1元，較招股價1.18元，跌6.7%；上海建橋教育（1525）收報6.81元，較招股價6.05元，升12.5%；艾德韋宣（9919）收報1.57元，較招股價2.02元，跌22.2%；曠世控股（1925）收報0.96元，較招股價1.28元，跌25%。

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