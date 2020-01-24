匯豐發佈今年亞洲市場投資展望，亞太區聯席主管兼是大中華區首席經濟師屈宏斌表示，昨日中美簽署的首階段協議是「多贏」局面，促使中國長久以來的困擾及全球經濟不穩定有所紓緩。但他坦言，首階段協議的內容比較有限，更增加中國對美國出口的壓力，中國經濟戓有下行風險，預期今明年中國經濟增長率為5.8%。

他又估計，第二階段協議難於美國大選前完成。上述因素，促使今年中國經濟平穩發展。匯率方面，料人民幣兌美元維持於7.1586水平。

亞太區聯席主管范力民表示，2019年香港GDP按年跌1.9%，他估計今年延續跌勢，全年GDP按年跌0.7%。今年對香港是充滿挑戰的一年，過去社會動盪引致旅客數字及零售數據疲弱，估計本地經濟於第三季才開始收復。旅客信心則要等待2021年會有所回升，預計2021年GDP可從重上2.8%。

事實上，香港仍是不少企業的集資中心，過去就有不少重磅股登陸香港市場，低利率環境亦有助營商借貸。他特別提到，過去香港金管局收緊政策，有助預防經濟危機出現，故對本港金融體系有信心。儘管如此，仍料本地樓市則會於今年內再跌5%至10%。

記者：黃清瑤

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