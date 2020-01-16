反修例風波持續，戶戶送Deliveroo的調查發現，約55%的受訪餐廳的營業額於剛過去的聖誕及新年期間錄得按年10%的跌幅，其中有約61%的受訪餐廳表示堂食期間的收入減少。戶戶送香港區總經理羅家聰認為，雖然仍然出現跌幅，但餐飲業的情況有「回暖」跡象。

就去年第四季整體而言，調查指，約37%的受訪餐廳表示季度營業額有所上升，較上季的增加8個百分點。然而，在最新的調查中，只有20%的受訪餐廳錄得利潤增長，原因主要是由於餐廳營運、食材及人工成本上漲。羅家聰提到，曾聽過某些大集團的餐飲合作伙伴稱，由於市況考慮暫緩新品牌及新店開張計劃，並持觀望態度，留待農曆年後才作下一步決定。

對於近期有外國的飲食品牌全業結業，羅家聰表示，雖然有品牌撤港並非好的跡象，但認為無需過份看淡餐飲市道，有品牌撤出的同時亦會有品牌攻港，要視個別情況而定。他續指，根據戶戶送平台數據，平台合作餐廳按月平均結業率約在1.5%；而曾在10月增至雙倍，並在11月惡化至3倍；不過在12月底情況已收窄，說明本港餐飲業的情況正逐步改善，而就去年整體合作餐廳的同店銷售增長按年約13.5%。

記者：馬迪帆

其他報道：

【有片：選股王】五谷磨坊大幅調整後有望反彈 短炒諗得過

【新股上市】新石文化半日升42% 每手賺1050元

【人事變動】中國聯通邵廣祿辭任執董兼高級副總裁

【有片：金匯測市王】加拿大就業數據強勁 加元後是提高一線

【華為動向】華為斥2000萬英鎊提升華為手機生態系統

【公司動向】廣汽曾挫逾4% 澄清入股蔚來尚在初階段

【沽空狙擊】Valiant Varriors 質疑維他奶財務表現 目標價10元

【多相．重見天日】又一城今早重開 美心系照常營業

【中國經濟】劉鶴：2019年GDP增​​速預計超過6%

【專欄·財經澡堂】李曉佳：沒分界線的虛擬銀行

【公司動向】永達汽車全購上海奔馳4S經銷店