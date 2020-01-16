瑞士寶盛發布《2020年全球財富及高端生活報告》，亞太區及財富管理方案部主管Rajesh Manwani表示，公司早前以28個城市，包括10個亞太區、12個歐洲、中東及非洲等地區城市，以及6個美州城市作研究。當中發現，亞太區8個城市位居全球十大最昂貴城市之列。

排名第一的是香港，其次為上海及東京。香港的樓價、美容服務、高端餐飯、商務艙機票等均高於全球第90個百分位數之上。而紐約樓價高企，亦促使排名全球第四；價格最便宜的是印度孟買，各方面的價格亦接近較低水平。

對於本港樓市前景，香港區研究部主管鄧啟志認為，未來有三個因素會繼續支持香港為樓價最高的城市。首先，現時按揭息率仍處於低水平，相信樓市不會有太大波動。另外供應方面，本地新供應仍遠低於市場需求。最後在香港特首林鄭月娥房屋借貸政策推動下，將會有更多一至兩房推出市面，令劏房單位需求大幅減少，價格或出現波動。

去年下半年開始的社會動盪，促使香港經濟錄得負增長。鄧啟智預期影響或將會逐步平息，今年全年經濟增長為1%。他又指，長久以來，香港奢侈品交易佔全球較大份額。唯內地海關嚴格審查制度下，更多中國人傾向在中國購買奢侈品，或對本地奢侈品市場帶來打擊。

記者：黃清瑤

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