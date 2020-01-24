【港股午市】29000關再受阻 恒指半日倒跌21點 內房、物管逆市漲
文章日期：2020年1月16日 12:36
中美簽署算階段貿易協議，高開32點後曾擴大至升214點，高見28987點，但29000點連日遇阻，恒指半日最終倒跌21點或0.07%，報28752點，成交金額590億元；國指跌13點或0.12%，報11281點。
12月新建商品住宅均價升幅擴大，內房股普遍向上，其中，潤地（1109）升2.32%，收報37.45元，是升幅最大的藍籌，另外兩隻內房藍籌亦向上，碧桂園（2007）升0.83%，收報12.16元；中海外（0688）升1.53%，收報29.9元。
非藍籌內房表現更佳，世茂房地產（0813）收報32元，升5.44%，創52周高；時代中國（1233）收報16.08元，升5.24%；旭輝（0884）收報6.52元，升4.99%；龍光地產（3380）收報13.58元，升4.78%；奧園（3883）收報12.78元，升3.9%；融創（1918）收報45元，升2.51%。不過，恒大（3333）則跌1.12%，收報22.1元。
物管股板塊上升，多隻創52周高，包括新城悅（1755）收報13.7元，升7.03%、碧桂園服務（6098）收報29.65元，升2.6%、永升生活服務（1995）收報6.85元，升1.48%、保利物業（6049）收報56.3元，升2.93%。
留易協議落地，貿易股個別發展，受智慧財產權問題困擾，手機設備孖寶向下，瑞聲（2018）跌3.29%，收報63.25元，是跌幅最大的藍籌；舜宇（2382）亦跌0.85%，收報140元。而中國購買美國總值320億美元的農產品，萬洲（0288）升0.35%，收報8.53元。
內地開放金融市場，金融股個別發展，國際金融股匯控（0005）升0.33%，收報60元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點，但友邦（1299）則跌0.06%，收報86.6元；內銀藍籌亦全線向下，工行（1398）跌1.19%，收報5.83元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。內險藍籌個別發展，平保（2318）升0.47%，收報95.65元；中人壽（2628）跌1.79%，收報21.95元。中資券商板塊下跌，廣發証券（1776）收報9.96元，跌1.58%；中信証券（6030）收報17.82元，跌0.34%。
廣汽集團（2238）澄清「廣汽計劃入股投資蔚來汽車10億美元」一事，經了解相關情況，相關媒體的前述傳聞報道不實，廣汽收報9.41元，跌3.59%。
Valiant Varriors 質疑維他奶（0345）財務表現，予目標價10元，維他奶收報27.3元，跌1.4%。
熱門新股新石文化（1740）上市，以招股價下限0.5元定價。開市升96%，最多曾升104%，高見1.02元，半日收報0.71元。
其他新股方面，滙景控股（9968）半日報1.86元，較招股價1.93元，跌3.6%；三和精化（0301）半日報1.29元，較招股價1.3元，跌0.7%；雋思集團（1412）半日報1.1元，較招股價1.18元，跌6.7%；上海建橋教育（1525）半日報6.8元，較招股價6.05元，升12.3%；艾德韋宣（9919）半日報1.68元，較招股價2.02元，跌16.8%；曠世控股（1925）半日報1.05元，較招股價1.28元，跌17.9%。
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