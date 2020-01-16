恒指跌21點，收報28752點，成交金額590億元。中美簽署首階段貿易協議，美股衝高回落，港股今早走勢相近，恒指最高見28987點，最終由高位急回逾200點。騰訊（0700）升破400元後再向下，不宜失守396元，下一支持要到390元。市場炒作更多在2、3線股之上，筆者近日推介的微盟（2013）、永達汽車（3669）仍有好表現，今早連希瑪眼科（3309）也升5%。但現市況很波動，高追要非常小心，宜有基本因素和估值配合才入市。

以內需股、2、3線股來說，五谷磨坊（1837）可小注短炒。集團主要從事產銷以殼類為主的健康食品，在這個細分行業中排行第二。去年獲投資約1.31億美元從少數股東中收購天然健康食品商五谷磨房26%的已發行普通股，每股作價1.8元。收購完成後，百事將成為第二大股東，大股東仍是持股42%的五谷磨房始創人桂常青。

百事入股後股價炒起，但很快就進入漫長跌浪，由2.4元水平跌至1.3元才回穩。從業績層面來看，五谷19年上半年收入僅增長7.8%，經調整後的純利則升10.4%至1.1億元，每股盈利5仙。筆者不知有沒有季節性，但假設全年乘2，則高位時以逾20倍買入一家增速僅10%的股份，又不是必需品，並不明智。但大幅調整後，現價市盈率約13倍左右，又低於百事入股價三份之一，再加上有內需概念，應有條件反彈。

張兆聰

明報首席評論員