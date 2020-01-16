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【有片：金匯測市王】加拿大就業數據強勁 加元後是提高一線
文章日期：2020年1月16日 12:14
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金匯測市王
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加拿大上周五所公佈的就業數據表現亮麗，亦反映出加拿大毫無減息壓力，從而在息口優勢下，加元有望繼續可以跑贏大市，故建議可繼續趁低吸納加元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。
盧楚仁
資深外匯及商品獨立分析師
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