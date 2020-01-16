加拿大上周五所公佈的就業數據表現亮麗，亦反映出加拿大毫無減息壓力，從而在息口優勢下，加元有望繼續可以跑贏大市，故建議可繼續趁低吸納加元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

資深外匯及商品獨立分析師