沽空機構Valiant Varriors發表報告狙擊維他奶國際（0345），引用「國王的新衣」故事指維他奶存在「水分」很大，公司管理層隱瞞諸多事實。機構僅予10元目標價，較昨日收市價27.7元大幅折讓63.9%。

Valiant Varriors指出，維他奶為了體現高毛利率，嚴重誇大內地和澳洲的利潤和資本開支，同時低報成本上浮的影響。公司在財報中的數字與其在內地和澳洲提交的官方數據嚴重不符。

Valiant Varriors指出，維他奶聲稱近年在內地搶佔大量市場份額，受投資者矚目，股價由2009年3.5元飆升至2019年的46.5元，市值增長13倍。

Valiant Varriors表示，有充分理由相信維他奶財報中的資本支出遠低於實際支出，財報和集團提交給中國工商總局的資料差額巨大，充分證明維他奶的現金流狀況不佳，財務欺詐是唯一可用來騙取大眾虛高利潤的方法。

該機構又指，由於原料成本上升，維他奶主要的競爭對手統一（0220）和康師傅（0322）的利潤率都有所下降。該機構與業內專家核實，包裝成本和勞動力成本確實大幅上升，然而，令人難以置信的是成本的上升對公司的利潤率幾乎沒有影響，其毛利潤反升至50%以上，遠高於行業平均的35%。

另外，機構認為分銷商的問題不少，質疑維他奶的庫存周轉天數，從15天上升至60天。雖然在內地南方有很強銷售網路，但在北方發展平平；推出新產品方面也舉步維艱，一直以來只依賴兩款已經上市幾十年的豆奶和茶飲，隨飲料行業競爭日益激烈，維他奶的市場份額在逐漸減少。

維他奶於去年12月稱，其在內地銷售放緩，低於市場預期。然而，機構認為，公司最近公布這些不盡人意的銷售和利潤數據只是問題的冰山一角，實際情況遠比更糟糕。機構稱，堅信即使維他奶股價過去三個月大跌，但市值仍應遠低於目前。

維他奶現報27.8元，升0.36%；統一報8.58元，跌0.69%；康師傅報13.84元，升0.44%。

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