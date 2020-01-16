中美簽署首階段協議，港股今早高開32點或0.12%，報28806點，成交金額37億元；國指今早高開19點或0.18%，報11315點。

創科實業（0669）升1.87%，報65.45元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.84%，報65.25元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.95%，報96.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；建行（0939）跌0.59%，報6.69元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

中美簽署首階段協議，就智慧財產權、中國採購、技術轉讓、匯率執行，及金融服務五個關鍵部分達成協議。貿易股方面，萬洲（0288）升0.59%，報8.55元；申洲國際（2313）升0.26%，報114元；創科實業升1.87%；瑞聲（2018）升0.46%，報65.7元；舜宇（2382）升0.99%，報142.6元。

內險股方面，平保升0.95%；中人壽（2628）跌0.67%，報22.2元。券商股方面，海通證券（6837）開市報9.19元，升1.1%；國泰君安（2611）開市報14.54元，升1.39%。

熱門新股新石文化（1740）上市，以招股價下限0.5元定價。開市報0.98元，升96%。

其他新股包括滙景控股（9968）以招股價下限1.93元定價，開市報1.94元，升0.5%；三和精化（0301）招股價1.3元，開市報1.3元，無升跌；雋思集團（1412）招股價1.18元，開市報1.15元，跌2.5%；上海建橋教育（1525）招股價6.05元，開市報6.7元，升10%；艾德韋宣（9919）招股價2.02元，開市報1.8元，跌10.9%；曠世控股（1925）招股價1.28元，開市報0.96元，跌25%。

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