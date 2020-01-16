中美就智慧財產權、中國採購、技術轉讓、匯率執行，及金融服務五個關鍵部分達成協議。

智慧財產權部份一直是引發美國不滿的地方，而根據條文，「中國從主要的智慧財產權使用國轉變為主要的智慧財產權生產國，中國認識到建立和實施智慧財產權保護及執行的全面司法體系的重要性。中國認為，加強智慧財產權的保護和執行符合建設創新型國家，發展創新型企業，促進高質量經濟成長的利益」。

與之同樣重要的「技術轉讓」問題，條文亦指「「締約方確認確保技術轉讓基於自願和市場條件進行的重要性，並認識到

強迫技術轉讓是一個重大問題。鑒於科技和技術變革對世界經濟的深遠影響，各締約方進一步認識到採取措施解決這些問題的重要」。

而另外一個經常觸及的「匯率問題」，雙方訂下執行機制，「若與匯率政策或透明度有關的問題，應由美國財政部長或中國央行行長根據《雙邊評估與爭端解決安排》中第7章來解決處理。而如果未能根據該條款達成雙方滿意的解決方案，美國財政部長或中國央行行長可能會提請國際貨幣基金組織(IMF)： a）對被請求方的宏觀經濟和匯率政策以及數據透明度和報告政策進行嚴格監督；或（b）發起正式磋商並酌情提供意見」。

中國方面亦承諾進行2000億美元的採購，「根據協議，在截至2021年12月的兩年中，中國將購買總值2000億美元的美國商品，包括飛機在內的777億美元的製造業產品，320億美元的農產品，524億美元的能源和379億美元的服務」。

除此之外，中國亦開放金融服務市場，受惠的包括美國的資產管理公司、保險公司、券商、基金、信用評級公司。

針對資產管理方面，「中國應允許美國金融服務提供商申請資產管理公司牌照，有了省級牌照，它們將得以開始直接從中資銀行獲取不良貸款。一旦被授予額外的全國性牌照，美國金融服務提供商應該得到與中國供應商同等的，無差別待遇，包括與此類牌照發放有關的方面」。

保險公司方面，「最晚到2020年4月1日，中國將取消壽險，養老保險和健康保險領域的外資持股比例上限，並允許美國獨資保險公司參與這些領域。中國確認，不會對在中國設立的美國獨資保險公司在中國全資擁有保險資產管理公司的能力施加任何限制」。

券商、基金方面，「不遲於2020年4月1日，中國將取消外資持股限制，允許美國獨資服務提供商參與證券，基金管理和期貨領域」。

信用評級方面，「中國確認，允許一家美國獨資信用評級服務供應商對向中國境內外投資者（包括銀行間市場）發行的中國債券提供評級服務。中國承諾將繼續允許美國服務提供商，包括美國獨資信用評級服務提供商，對出售給國內外投資者的所有國內債券進行評級。在本協議生效之日起三個月內，中國應審查並批准美國服務提供商有關提供信用評級服務的任何未決申請。每一方應允許另一方的一家信用評級服務提供商獲得其現有合資企業的多數股權」。

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