中美簽署第一階段貿易協議，就智慧財產權、中國採購、技術轉讓、匯率執行，及金融服務五個關鍵部分都有協議。美股三大指數反覆創新高，道指高見29127點；標指高見3298點；納指高見9298點。

道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.32%，報29030點。標普500指數收漲6點，升幅0.19%，報3289點。納斯達克綜合指數收漲7點，或0.08%，報9258點。

聯合健康升2.83%，報296.41美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而波音跌0.77%，報329.8元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報311.34元，跌0.42%，谷歌母公司Alphabet收市報1439.2元，升0.6%，亞馬遜收市報1862.02元，跌0.39%，Facebook收市報221.15元，升0.95%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.01%，報419點。德國DAX指數收跌0.18%，報13432點；法國CAC 40指數跌0.14%，報6032點；英國富時100指數收漲0.27%，報7642點。