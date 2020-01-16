恒指昨跌111點，收報28,773點，成交金額1004億元。科技股個別發展，阿里（9988）遭主要股東Altaba減持，股價受壓，騰訊（0700）仍在400元關口爭持，美團（3690）反彈1.6％，小米（1810）借分拆消息炒上大漲5％。二線股同樣走勢分化，閱文（0772）回到招股價38元，平安好醫生（1833）先跌後升，微盟（2013）則破位向上升13％。昨日強勢的是醫療設備教育、晶片和軟件板塊，日前炒上的鋰鈷概念則下跌。短期市况大概率以區間上落、板塊輪動為主，高追要很有選擇性。

美股衝高回落，科技股領跌。全球股市本周開始在高位較反覆，最強勢的美股也見少許阻力，在近月高升過後始終有技術調整需要。A股近期也出現兩個「魔咒」。一個是「88魔咒」。根據天風證券、國金證券的數據，股票型基金整體倉位已突破九成。基金倉位已非常高，超過了2017年牛市時的高位，與2015年3月，中央開啟的「水牛市」相若，進一步買貨能力有限。另一個魔咒是爆款基金頻現，年初至今半個月內，基金認購熱潮火爆，1月8日「交銀內核驅動混合」正式發售，首次募集規模上限60億元（人民幣‧下同），結果認購資金半天就突破百億元，觸發比例配售。1月13日，更出現「銀華科技創新」、「泓德豐潤三年」等3隻新基金一日售罄。基金熱銷反映散戶都爭相入市，短期市場情緒已相當樂觀甚至亢奮。

內地兩市成交額縮 88魔咒仍有效

有分析指基金維持高倉位已成常態，同時大量資金北上，88魔咒已失效。實際上，倉位並非長期在高位，去年中就因貿易戰急劇惡化而大減。同時內地對基金經理表現的考核相當頻繁，形成基金經理往往較散戶更加投機、更加追漲殺跌以免跑輸同業，低買高沽的是少數，主流都是看到市况不斷走高而持續加倉。從近期兩市成交額由早前達7000億元以上，到近日縮減至5000億元至6000億元水平，88魔咒相信仍然有效。至於資金北上當然有幫助，但每日數十億元的流入，與每天數千億元的成交額相比，不宜將效果過度放大。

「強基計劃」令教育股落鑊

不過，現金水平低不代表就要下跌；只要預期經濟回暖、全球央行繼續放水兩大基礎不變，資金仍會留在股市炒作，但存量資金市下呈此起彼落，體現在市况，個股多衝高回落，也是近日的寫照。昨日大升的普遍是相對冷門的股份，也有北水抱團圍炒的。有趣的是教育股落鑊，但消息卻只有教育部實施「強基計劃」，取代現有的「自行招生」。計劃選定了36所頂級大學，包括北大、清華等，今後將主要選拔「有志於服務國家重大戰略需求且綜合素質優秀或基礎學科拔尖的學生」。在招生範圍方面，計劃突出基礎學科的支撐引領作用，重點在數學、物理、化學、生物及歷史、哲學、古文字學等相關專業安排招生。

就字面上的理解，能進入該36所在學的都是國家重點培訓對象，畢業後將是國家戰略重點行業的人才，前途無可限量。由於計劃的收生基準會極為強調高考成績，理論上最應該炒上的是優質民辦中小學企業以及補習班。按這邏輯來看，楓葉（1317）、美國上市的好未來、新東方，本港的新東方在線（1797）都是較好的入市對象。

[張兆聰 還看今朝]