環球經濟增長放緩，地緣政治風險持續影響市埸。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，料今年投資市埸氣氛或回暖，但基於本港經濟環境較弱，料本地企業盈利表現較差，但認為目前估值平，故對香港本地股持較中性看法，而對A股、在港上市的中國股及ADR則維持謹慎樂觀。

他又指，雖然市埸仍然存有潛在風險，例如美國總統大選或對美股造成大影響、中美貿易衝突惡化、美伊關係等不確定因素仍未消除，但指部分風險已被市埸消化，料今年投資風險胃納亦較去年有所提升。

他表示，今年將看好與內地業務有關的股份，尤其是非必需類的消費股，同時看好物業管理股及消費者服務導向的金融股，包括個別保險及銀行股。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，由於投資者避險情緒高漲，去年環球大量資金由股票市場流向債市，但基於地緣政治風險稍降，資金從去年底逐漸重投股市，料今年走勢持續。

她續指，據有關數據顯示，去年全年股市平均每月約有140億美元（約1088億港元）淨流出，但11月及12月分別錄得276億美元（約2145億港元）及204億美元（約1585億港元）的資金淨流入。

另外，恒生今推出該行第3隻固定年期基金「恒生環球債券固定年期基金2022-II」，發售期由今日至2月5日，最低認購額為3000元。李佩珊表示，基金涵蓋15個市場及12個不同行業，年期為2年10個月，並擬每月派息，料派息率3厘至3.3厘。

記者：溫藹紅

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