中國服飾控股（1146）公布，收到FCA的到期通知，在2020年12月底其授予中國服飾控股子公司廣東利威，有關於內地設計、制造和銷售Jeep品牌的男士休閑服裝的專有權和配飾的非專有權將不再續約，許可協議到期後，集團須立即停用Jeep商標。

集團指，由於2020財年商標許可協議仍然有效，預期將不會對本財年收入產生重大影響。但考慮到截至2019年6月底的中期，經營 Jeep 品牌的零售網點

數目約佔集團合計零售網點數目的 60%，許可協議到期預計將對集團2021財年及後續年度的收入產生不利影響。

集團表示，目前尚無法量化許可協議到期的財務影響，因為公司將與包括百貨商店，購物中心和第三方零售商在內的零售網絡合作夥伴討論，以在許可協議屆滿後將目前經營 Jeep 品牌的零售網點轉化為經營集團自有品牌，例如 MCS、Marina Yachting、London Fog 和 Zoo York 的零售網點。

未來，集團將致力於發展自有品牌的零售業務和許可業務，並著重擴大電子商務業務。集團的策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政狀況仍然保持穩健。

記者：方楚茵

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