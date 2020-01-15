郭炳江之子、新地（0016）第三代的郭基輝（AK）最近一年變得高調，先高調借地興建過渡性房屋，再以政協身份提議削減單程證來港人數由每日150人降至75人，引起政經界嘩然，究竟是甚麼動力驅使他提出這個議案？

新地今次一石擊起千重浪，外人完全搞不懂背後邏輯，有人認為他為政府試水溫，也有人卻覺得他欠奉政治智慧，但要知道該方案是否有綠燈，就應該看看各路媒體、持份者的反應。

首先就特首林鄭月娥翌日立即回應，一貫沒有驚喜，口徑與過往分別不大，形容若此時縮減配額，會為社會帶來錯誤的訊息，將現時的社會現象歸因於單程證制度；之後又有本地左派媒體發文批評，譏諷郭基煇的提案，形容新地「造成如此大的關公災難，被反對派利用炒作，逼著特首要回應」。

至於翻查內地根正苗紅的官方媒體，似乎又未見獲嚴正批評，只集中報導他政協提案中的大灣區願景和實習計劃，似乎「得罪」大陸之說並不成立，似乎最後有驚無險。

反而另一個「長做長有」的項目，是借地搞過渡性房屋，話說新地在中聯辦新主任上任後立馬搞「同心村」，選址距離元朗西鐵站及朗屏站約10分鐘步程、小巴5分鐘可到元朗市中心，雖然借地做法被本土研究社所質疑，但就項目選址而言，相比會德豐（0020）來得有誠意。

之所以形容這個項目「長做長有」，是因為林鄭非常心雄，打算加碼推過渡性房屋，由3年提供1萬個單位，再向上再推至1.5萬個，對此據聞有地產商早已留有一手，預備好再被揼心口，借出農地。

說回郭基煇，他自於2012年開始「入局」，出任父親的替代董事，負責主理房地產業務，本來作風低調，但近年轉趨高調，背後原因大概是要更積極樹立集團內外的威望，不負父親所托吧。

大灣區國舅

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