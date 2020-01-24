消委會發表報告指28個自願醫保靈活計劃的每年保障限額由42萬元至3000萬元不等，相差逾70倍。AXA安盛醫務總監——醫療及僱員福利業務邱家駿醫生表示，醫院由大房至私家房的價錢均有分別。現時客戶90%都是選擇靈活計劃，可以理財投保人都是認為標準保障計劃是不夠保障。

邱家駿醫生指，為完善自願醫保靈活計劃，香港中文大學醫務中心、香港糖尿病專科中心、養和醫療集團及尚至醫療集團攜手推出計劃，希望能更有效地針對不同慢性疾病，由專業醫療機構為客戶提供適切治療方案以至預防建議。只要投保自願醫保靈活計劃，便可以選擇附加1.3萬元或2.5萬元年費參與AXA安盛慢性疾病管理計劃。參加者可從香港中文大學醫務中心、香港糖尿病專科中心、養和醫療集團或尚至醫療集團選擇其中一間為指定醫療服務供應商。計劃期內可從指定醫療服務供應商接受高達四次由註冊醫生進行的慢性疾病門診服務、一次營養師諮詢服務、一次由內分泌科醫生或專科醫生提供的周年綜合評估及護理諮詢服務。

記者：龍彩霞

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