券商瑞銀（UBS）昨日獲證監會撤銷「釘牌」處分，獲准進行新股保薦人業務。安邁法證會計顧問有限公司董事總經理霍德傑（Chris Fordham）表示，雖然對提早撤銷處分略感驚奇，但相信並不代表證監有計畫放鬆對保薦人的監管，他認為，該會就保薦人作出的一系列審查行動仍未結束。

證監會去年3月中發出處分，瑞銀證券因保薦人缺失而「釘牌」一年，其中一項涉及中國森林虛報財務。昨日證監表示，審視瑞銀檢討結果，決定撤銷其處分，相當於提早2個月容許其重投業界。霍德傑表示，留意到近年證監會對保薦人及其所保薦的中國公司審查嚴格，相信趨勢仍會繼續。至於是次提前「放行」，相信瑞銀應該尋求了較有公信力機構的意見，否則證監會是不會接受。

另一方面，安邁分析，2020年隨環球經濟放緩，香港經濟陷入衰退，各界公司更有誘因作出不當行為，例如行為失當、「報假數」。霍德傑表示，公司亦有必要留意科技新產物帶來的風險，如虛擬銀行、區塊鏈，會更易受網絡犯罪（internet crime）、身分盜竊（identity theft）等新型犯罪的侵襲。

記者：馬迪帆

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