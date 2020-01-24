莎莎（0178）公布截至去年12月底止第3季銷售數據，港澳市場營業額按年跌35.2%至11.9億元，同店銷售錄得34.7%的跌幅，每宗交易平均金額及交易宗數分別下跌7.5%及32.2%，至331元及340萬宗。集團零售及批發業務方面，第3季營業額按年下跌27.3%至15.84億元，首3季計就跌19.7%，達50.78億元。

集團港澳市場的內地客交易宗數按年下跌50.8%，本地客則下跌9.1%，每宗交易平均金額則分別上升3.0%及3.5%，但顧客組合的比例轉變，令整體每宗交易平均金額下跌7.5%。

集團指出，由於香港的內地訪港人數跌勢加劇，11月更跌逾五成，拖累第三季度內地客的交易宗數急跌71.7%，本地客亦跌9.5%，令第3季香港銷售額按年下跌47.5%。另外，由於本地客銷售滯後消費，在去年12錄得正增長，內地訪客則無重大改善，令該月銷售表現輕微好轉，按年跌幅減至45.8%。

莎莎指出，由於香港嚴峻的經營環境未見明顯改善，將繼續推行各項措施減省整體成本，維持競爭力和恢復盈利能力。由於租金成本是最大營運開支之一，集團已開始縮減香港的店舖網絡，因應店舖的銷售表現、每區的業務情況及減租幅度而定，暫定計劃於未來18個月內關閉20%至25%店舖，大部分以影響較大的遊客區為主，第3季已關閉6間分店，香港店舖期內淨減少3間。另外，集團會持續審視市場情況，積極與業主傾談租金，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標。

集團又指，已積極改善產品及存貨管理，清理低生產力的產品或過多存貨，以騰出空間引入高銷量及有效吸引人流的人氣產品，在提升集團的現金水平、減低業務風險的同時，以提升銷售額為目標。以目前的進度而言，集團有信心於本財年底將目前的存貨水平進一步降低。目前的現金水平依然穩健，足以應付其營運所需。

其他地區方面，集團將加快內地零售網絡的開店步伐及改善電商的營運方式，以提升集團的競爭力及整體表現。集團在去年12月2日宣布結束虧損的新加坡業務，關閉當地所有店舖，令同時管理星、馬市場的管理團隊可更專注地發展錄得盈利的馬來西亞市場。

記者：蕭嘉聰

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