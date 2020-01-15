早前有報道指，長實（1113）計劃就上海大型商業地產項目「高．尚領域」，向合資方中國和潤集團購入餘下的40%股份。

長實下午回應指，會有興趣作出研究，並表示有優先購買權。

「高．尚領域」項目總建築面積逾110萬平方米，是結集商場、辦公室、住宅、服務式住宅及酒店物業。長實在2006年聯合浙江和潤集團以底價22億元人民幣獲得該地塊，由長實持有60%股權。

去年一度有傳長實有意出售估值高達200億元的「高．尚領域」綜合項目，惟長實其後澄清指，出售項目純屬傳聞，「公司收到出價建議，並不代表公司接受或會出售項目權益」。

屢次被內地媒體貼上「走資」標籤的長和，近年在華的投資項目往往都是市場焦點。此前有報道指，李嘉誠旗下亞騰資產管理公司（ARA Asset Management）以24.2億元收購上海地產項目，而港燈（2638）更稱有興趣在尚未出現的澳門證券交易所掛牌，被外界形容是「重返內地」的舉動，「小超」李澤鉅在長和系晚宴上笑言：「從來無計畫過離開，又點會有重返」，而小超在晚宴致詞時亦運用不少篇幅羅列長和於內地足跡，並強調「香港和中國內地仍為重要市場」，「在中國內地，集團繼續是眾多香港公司中，投資規模最大的一家。」

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