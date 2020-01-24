政府昨日宣布將投放100億元推10項民生措施，行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，香港財政狀況可負擔得起這筆開支。

任志剛稱，香港過去數個月的社會情況，明顯地已經對經濟帶來嚴重影響，他希望這個現象只是短期，但社會情緒好像還需要時間才能平靜下來，因此對經濟的負面影響可能會持續一段時間。

任志剛認為，面對這個情況，在微觀層面上，政府採取撐企業、保就業及惠及民生的措施之餘，還需在宏觀經濟層面上，有適當的應對策略。在金融方面當然要保持貨幣穩定及金融體系結構健全，但由於聯繫匯率政策關係，調節貨幣環境的空間極之有限。所以，現時宏觀經濟政策要多着墨於財政措施方面，總體目標應該採取擴張性的財政姿態去刺激經濟。

任志剛指出，過去一段長時間，政府的財政姿態因屢有大額盈餘出現，存在拖經濟後腿的作用，例如在2008/09至2018/19的10個財政年度，財政盈餘平均為生產總值的3%。在現時情況下，作出對經濟有擴張效用的赤字預算是必要的。一個國際認可的赤字預算審慎水平，是約為本地生產總值的2%至3%。換句話說，以現時香港本地生產總值約3萬億元計算，可審慎地作出600億元至900億元的赤字預算。

相對而言，任志剛表示，儘管2019/20財政年度出現赤字的機會已頗高，但行政長官昨日公布惠及民生的10項措施，預計要用100億元，應該仍是香港財政狀況可以負擔的。但他提醒，不要讓政府經常性開支增長太快，以防止在經常帳目上出現赤字和過度依賴非經常收入，例如賣地收入去應付經常開支，令公共財政出現結構性問題。

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