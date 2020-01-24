市場等待中美簽署首階段貿易協議，港股表先高後低，高開5點後最多升87點，並曾倒跌最多266點，低見28619點，收市跌111點或0.39%，報28773點，成交金額1004億元，雖較上日減少15.74%，但連續4日成交過千億元；國指跌59點或0.53%，報11295點。

午後大市跌幅收窄，上升的藍籌股亦升至13隻，下跌的降至34隻。瑞聲（2018）升1.24%，收報65.4元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.36%，收報13.22元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）升0.79%，收報279.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；平保（2318）跌1.35%，收報95.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。

「凍資王」九毛九（9922）表現繼續搶鏡，以全日高位10.32元收市，較招股價6.6元高出56.3%，成交金額35.5億元，是港股第三大成交金額股份，僅次於騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）。

另外兩隻新股，北控城市資源（3718）收報0.69元，與招股價相同。CTR（1416）收報0.255元，較招股價0.36元，跌29.1%。

物管股、教育股、手遊股表現較佳。鑫苑服務（1895）收報1.64元，升5.13%；綠城服務（2869）收報9.05元，升3.43%；永升生活服務（1995）收報6.75元，升2.58%；新城悅（1755）收報12.8元，升2.56%。

楓葉教育（1317）收報3.2元，升7.38%；民生教育（1569）收報1.41元，升5.22%；中國科培（1890）收報4.63元，升7.67%、宇華教育（6169）收報5.98元，升1.01%，均齊創52周高。

手遊股方面，家鄉互動（3798）收報2.66元，升7.26%；網龍（0777）收報21.55元，升4.87%；指尖悅動（6860）收報0.6元，升3.45%。

濠賭股獲高盛唱好，股份個別發展，金沙中國（1928）倒升0.11%，收報44.35元，創52周高，銀河娛樂（0027）則跌0.24%，收報62.3元；新濠國際發展（0200）收報21.6元，跌0.92%；美高梅中國（2282）收報13.98元，升0.72%；澳博控股（0880）收報10.28元，跌0.58%；永利澳門收報20.15元，升0.25%。

旅發局公布，下半年整體訪港旅客錄得39.1%的跌幅，全年旅客錄5600萬人次，按年下跌14.2%。周大福（1929）收報8.41元，跌1.06%；普拉達（1913）收報28.5元，跌2.9%；六福集團（0590）收報23.1元，升3.13%。

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