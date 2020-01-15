渣打亞太區金融市場業務主管陳銘僑指出，本港社會事件對金融市場的影響較低，例如踏入2020年，不少中資企業紛紛發行美元債，新股市場相當活躍，亦有不少在美國上市的中概念研究來港第二上市，反映香港作為金融中心的地位難以取代。

該行一直替不同企業進行財資操作，包括因應企業的業務需求，進行外匯的對沖。陳銘僑指，去年來自本地企業的業務量有所減少，但來自中資客戶的業務量佔比提升，因而有所抵銷。他指出，中資企業仍傾向以香港作為財資中心的首選地，因為香港有法治及高效的監管制，亦有低稅制及擁有國際視野的人才，去年的社會事件未有影響香港在這方面的優勢。

因此，他指整體而言，去年香港沒有大量走資，即使有存款流失，亦多數來自個人客戶，站在企業的角度，業務變化不大，因此沒必要調動頭寸。反而，中美貿易戰對企業的影響，大於本港社會事件，因為不少企業因貿戰而持觀望態度，不敢貿然進行投資或擴充，以致對財資業務的需求減少。

他預料，本地社會事件一日未解決，港息都會較美息高20至80點子，港匯因而處於較強位置，料全年在7.79至7.83之間徘徊。美息方面，由於今年是美國大選年，估計美聯儲會按兵不動，低息環境持續，有助資金流向東南亞新興市場。

記者：廖毅然

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