花旗私人銀行亞洲投資策略師張敏華表示，目前港股市盈率低於主要市場，料今年表現會見反彈。她續稱，本港經濟去年受社會事件及中美貿易戰影響，但隨港府將推出不少利民紓困措施，加上全球低息環境、股市暢旺和消費市道有見底復甦跡象下，預計明年香港經濟增長分別為0.7%和1.8%。

她又指，過去傳出中美有首階段協議後，人民幣都會偏強，加上美國剔除中國於貨幣操控國之列，反映雙方在匯率上有共識。如美方期後進一步削減關稅，料人民幣可望約6.7水平。

該行亞洲投資策略主管彭程則估計，中美第二階段貿易談判會較首階段困難，但認為隨市場已經習慣，相關影響會減少。他解釋，美方提出的要求正是中方期望改革的內容，只是速度快慢問題。而且貿戰已持續達3年，企業已作好準備，如設廠到東南亞地區，這也反映企業都估計中美貿戰會持續長時間。

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中國市場方面，彭程認為隨內地工業復甦、政策寬鬆和市場對貿戰憂慮減少，都利好今年內地股市前景。他又料今年美股於全球市場的領導地位將會轉變，隨內地企業盈利增長強勁，雙方表現差距會收窄。

記者：王俊騏