旅發局公布，去年初訪港旅客數字逾5590萬人次。2019年上半年訪港旅客錄得13.9%的增長，但受社會事件影響，旅客數字自 7月起下跌，下半年整體訪港旅客錄得39.1%的跌幅，全年旅客錄5600萬人次，按年下跌14.2%。

各客源市場的全年訪港旅客均出現下跌，其中內地及短途市場分別跌14.2%及18.7%，長途及新市場則跌12.7%至13.5%。而 2019 年整體訪港過夜旅客亦跌18.8%，至2376萬人次。

旅發局主席彭耀佳博表示，旅發局已在多個短途市場，包括印度、印尼、菲律賓、南韓及泰國 展開宣傳，亦已準備將宣傳推展至其他市場，如日本及長途市場等。同時，旅發局正積 極籌備，於全球多個客源巿場展開大規模的宣傳推廣，重建香港旅遊形象，振興香港旅遊業。他又指，「雖然過去一年，本港旅遊業面對極大挑戰，但相信香港能面對逆境。

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