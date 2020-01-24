中美簽署首階段貿易協議，據報在11月大選前都不會中國商品關稅，港股高開5點後，最多升87點報28972點後回吐，最多跌266點，半日跌246點或0.85%，報28638點，成交金額549億元；國指跌84點或0.74%，報11270點。

43隻藍籌股下跌，僅5隻逆市上升，創科實業（0669）升0.47%，收報64元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.19%，收報8.49元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.08%，收報59.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；友邦（1299）跌1.6%，收報85.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

除創科逆市上升之外，其他貿易股均下跌，申洲國際（2313）跌1.39%，收報113.4元；瑞聲（2018）跌0.15%，收報64.5元；受美國擬增加對華為供應商產品供應阻制，舜宇（2382）跌1.69%，收報139.9元。

成交金額最多的是騰訊（0700）跌0.8%，收報397.2元，其後為阿里巴巴（9988），有傳股東之一Altaba（前稱雅虎、Yahoo）擬悉售持股，阿里收報218.6元，跌2.24%。

第三大成交金額為新任「凍資王」、上限定價的熱門餐飲股九毛九（9922）今早上市，開市報9.5元，較招股價6.6元高43.9%，最高曾見9.75元，升幅47.7%，半日收報9.39元，升42.2%。

另外兩隻新股，北控城市資源（3718）招股價為0.69元，最多曾升1.4%報0.7元，亦曾跌8.6%，見0.63元，收報0.64元，跌7.2%。CTR（1416）招股價為0.36元，開市即見半日低，開0.25元，較招股價跌30.5%，半日收報0.29元，跌19.4%。

濠賭股雖然獲高盛唱好，並上調對澳門2020年博彩收入增長預測，由原來3%升至9%，對比料2019年賭收下滑3%，不過賭股跟大市下跌。獲高盛上調目標價由41.6元升至53.2元的金沙中國（1928）收報44元，跌0.68%；目標價由65.1元上調至73.6元的銀河娛樂（0027）收報61.5元，跌1.52%；目標價由11.3元升至12.8元的澳博控股（0880）收報10.2元，跌1.35%。其他賭股，新濠國際發展（0200）收報21.5元，跌1.38%；美高梅中國（2282）收報13.86元，跌0.14%；永利澳門收報19.98元，跌0.6%。

物管股板塊逆市向上，鑫苑服務（1895）收報1.64元，升5.13%；綠城服務（2869）收報8.99元，升2.74%；新城悅（1755）收報12.8元，升2.56%。

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