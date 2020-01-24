中美即將簽署貿易協議，而美國總統特朗普將在簽署協議後與中國副總理劉鶴共進午餐，港股今早高開5點或0.03%，報28891點，成交金額44億元；國指今早高開6點或0.07%，報11362點。

恒隆地產（0101）升1.6%，報19元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.1%，報10.82元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升0.85%，報5.96元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；騰訊（0700）跌0.8%，報397.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

路透社引述消息報道，美國擬擴大對華為禁售產品範圍的規定。華為相關的舜宇（2382）跌0.21%，報142元。

新任「凍資王」、上限定價的熱門餐飲股九毛九（9922）今早上市，開市報9.5元，較招股價6.6元高43.9%。另外兩隻新股，北控城市資源（3718）招股價為0.69元，開市報0.69元，無升跌%。CTR（1416）招股價為0.36元，開市報0.25元，較招股價跌30.5%。

阿里巴巴（9988）股東之一Altaba（前稱雅虎、Yahoo））宣布，開始沽出手上剩餘阿里巴巴ADR（美國預託證券）預計將在未來幾天完成出售所有阿里持股。根據Altaba於2019年9月30日公開披露的信息，Altaba至少持有4000萬股，估計市值接近90億元。阿里巴巴（9988）開市報220.2元，跌1.52%

國泰君安（1788）公佈每三股供一股，每股定價1.45元，供股價較昨日收市價1.49元，折讓2.68%。集資淨額為27.8億至37.49億元。開市報1.45元，跌2.68%。

協同通信（1613）宣布，將配售8.6億股予林少新，配售價為每股0.1元，較收市價折讓約17.36%，新發行股份佔已擴大股本約16.66%。開市報0.121元，無升跌。

華潤置地（1109）公布去年12月營運數據，期內總合同銷售金額約158.3億元人民幣，按年減少24.7%。開市報36.45元，無升跌。

劵商富瑞指，周大福（1929）管理層維持其在2021財政年度前（2021年3月底）前關閉不多於15間分店的計劃。開市報8.48元，跌0.23%。

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