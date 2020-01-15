【招股結果】新石文化超購1211倍 下限定價 滙景認購不足
文章日期：2020年1月15日 09:08
新石文化（1740）公布，以招股下限0.5元定價，招股期獲100,216份有效申請，認購合共303億股，相當於超購1211倍，一手中簽率1.5%，申請100萬股，即200手，才穩獲一手。「頭鎚飛」共710份申請，至少獲8手。
上海建橋教育（1525），亦以下限6.05定價，超額認購3.52倍，一手中簽率40%，申請10手穩獲一手。
曠世控股（1925）亦以下限1.28定價，超額認購16.6倍，一手中簽率60%，申請10手穩獲一手。
艾德韋宣（9919）以2.02元定價，招股價為1.71-2.34元，超額認購112.7倍，一手中簽率20%，申請20手穩獲一手。
滙景控股（9968）亦以下限1.93定價，認購不足，公開發售的7881萬股，只有2535.4萬股，即32%獲認購，一手中簽率100%。
三和精化（0301）以1.3元定價，招股價為1.20-1.40元，超額認購36.7倍，一手中簽率30%，申請10手穩獲一手。
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