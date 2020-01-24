【開市焦點】港股ADR升15點 九毛九上市
文章日期：2020年1月15日 08:50
美股三大指數齊創新高，不過僅道指最終向上，港股ADR升15點或0.05%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.18%，折合報399.67元；匯控（0005）跌0.09%，折合報59.7元；建行（0939）升0.24%，折合報6.77元。
今日焦點股份可留意：
路透社引述消息報道，美國擬擴大對華為禁售產品範圍的規定。留意華為相關股。
新任「凍資王」、上限定價的熱門餐飲股九毛九（9922）今早上市，招股價6.6元，昨日暗盤急升。另外兩隻新股，北控城市資源（3718）招股價為0.69元、CTR（1416）招股價為0.36元。
阿里巴巴（9988）股東之一Altaba（前稱雅虎、Yahoo））宣布，開始沽出手上剩餘阿里巴巴ADR（美國預託證券）預計將在未來幾天完成出售所有阿里持股。根據Altaba於2019年9月30日公開披露的信息，Altaba至少持有4000萬股，估計市值接近90億元。
國泰君安（1788）公佈每三股供一股，每股定價1.45元，供股價較昨日收市價1.49元，折讓2.68%。集資淨額為27.8億至37.49億元。
協同通信（1613）宣布，將配售8.6億股予林少新，配售價為每股0.1元，較收市價折讓約17.36%，新發行股份佔已擴大股本約16.66%。
華潤置地（1109）公布去年12月營運數據，期內總合同銷售金額約158.3億元人民幣，按年減少24.7%。
劵商富瑞指，周大福（1929）管理層維持其在2021財政年度前（2021年3月底）前關閉不多於15間分店的計劃。
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