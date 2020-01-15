美股三大指數齊創新高，道指曾升147點至29054點、標普500指數曾高見3294點、納指曾高見9298點。美股交易時段傳出，美國現在對中國進口商品加徵的關稅可能一直保留到總統大選之後，拖累美股升幅收窄，並曾倒跌最多34點，而收市後美國財長梅努欽亦證實有關消息，指「如果中國在適當的時候簽署了第二階段並且是可執行的協議，我們將考慮進一步降低關稅」。

道瓊斯工業平均指數收漲32點，升幅0.12%，報28939點。標普500指數收跌4點，跌幅0.16%，報3283點。納斯達克綜合指數收跌22點，或0.25%，報9251點。

聯合健康保險升0.84%，報288.24美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而蘋果跌1.35%，報312.68元，拖低道指29點。

科技股方面，蘋果收市報312.68元，跌1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報1430.59元，跌0.65%，亞馬遜收市報1869.44元，跌1.15%，Facebook收市報219.06元，跌1.28%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.29%，報419點。德國DAX指數收漲0.04%，報13456點；法國CAC 40指數漲0.08%，報6040點；英國富時100指數收漲0.07%，報7622點。

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