恒指昨日跌69點，收報28,885點，成交金額1191億元。美股繼續創新高，科技股仍然是火車頭，但港股昨日初段升破29,000點後出現明顯獲利沽壓，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）由高位回落，閱文（0772）失守配股價38元表現偏弱。市場急升多時終調整，騰訊回落勢頭尤其急勁，筆者傾向僅屬調整而非轉勢，但短線而言非科技的重磅股表現料較佳，平保（2318）是理想之選。

恒指昨日初段升破29,000點後便無以為繼，初時科技股表現尚可，拖累指數的更多是內銀股，但之後騰訊開始被沽售，閱文又失守配股價，科技股跌勢就逐步加劇。昨日沽售主要集中在一些高升股身上，如騰訊、手機設備股、二線科網股如閱文、微盟（2013）等，兩大保險股友邦（1299）及平保均上升，澳門1月份至今賭收數據理想，濠賭股全線上升，金沙（1928）升超過3％為最佳藍籌，整體市况呈板塊輪動。全市計升跌股份約1：1，表現亦不算差。就算是科網股，阿里在高位也偏穩。整體上是高升股獲利回吐，市場仍有炒作對象，昨日就炒光伏、鋰鈷概念，而全市計也看不到資金流走，短期後市格局續以板塊輪動為主，資金會一邊炒落後，一邊低吸科網股，整固完成再由科網股領軍再上。

閱文失守配股價 波及平安好醫生

昨日指閱文配股要留意，最終全日走勢相當弱，競價時段稍為挾高卻仍然失守配股價。結果就連早段高升至62.9元的平安好醫生（1833）也受到波及，最終倒跌近3.9％收市。以圖論勢，閱文昨日的大陰燭破壞了日線圖升勢，距離20日線約35元，以及20周線約30元有一段距離，短期可能要進一步下跌才能找到較強支持。

至於遭股東綠地金融配售舊股的雅生活（3319）則險守配股價30.2元。綠地金融於2019年10月時曾經配售，以每股作價21.18元，出售5000萬股，共套現10.59億元。市場一直盛傳綠地財務出現困難，不時被指項目停工，配售雅生活應只是純屬套現，沒有特別的意義。上次配售後，股價在配股價附近交易了約兩星期，待市場消化沽壓後再展升浪。若市况沒有重大意外走勢，相信橫行整固後再上的機會頗高。

平保去年處整固期 有條件破悶局

科網股仍然是核心持股，但可能部署上靈活一些。例如若資金可買1000股騰訊的話，可能500股至700股是長期持倉，其餘則是低吸高沽，在板塊遭到沽售時損失較少，減持後走高也有貨底可受惠。短線而言，組合可能增加一些非科技股的落後重磅股，因為當前資金多以ETF的型式流入，重磅股會受惠，同時市况以板塊輪動為主，落後股多能有意外驚喜。

當然，並非要向中移動（0941）、匯控（0005）等埋手，質素較佳、又於高位橫行整固多時的平保是佳選。平保昨日開市已呈向上突破之勢，之後隨大市回落，但買盤明顯較騰訊、阿里等較強，又或者是沽壓較小。始終平保在高位橫行多時，乏人留意，資金都湧向科技股、新經濟股，沒有資金炒作，沽壓非常有限。再說，內險股始終是炒A股的工具，A股愈升愈有，平保亦應該有條件突破悶局。退一步看，集團去年處於整固期，今年有望重拾增長動力。是短期、中期的落後入市對象。

[張兆聰 還看今朝]