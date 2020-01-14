受惠投行業務擴張及消費市場持續強勁，以資產計美國最大銀行摩根大通第四季利潤按年增長21%至85.2億美元，合每股盈利2.57美元，勝分析師預期。摩通上季收入按年增長9%至283.3億美元，同樣好過分析師預期。

摩通上季的投行業務強勁增長，收入按年增31%至94.7億美元，因2018年底交易表現疲軟，令剛過去的第四季可比基數較低。聯儲局在10月宣布去年的第三次減息，令銀行業面對利率持續偏低的挑戰。摩通的貸款利率也有所下降。較低的利率往往會減少銀行可收取的還款費用，儘管業界仍可降低存款利率抵銷影響。摩通上季的淨利息收入（把貸款利率減去為客戶存款所支付的利率）減少1%至141.7億美元。這是自2015年第三季以來首次同比下降。

綜合2019年全年，摩通收入按年增長6%至1156.3億美元，利潤按年增長12%至364.3億美元。摩通去年股價升逾40%。儘管成本增加，摩通去年繼續回購股票，助每股收益提升。

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