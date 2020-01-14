有線寬頻（1097）今日中午舉行記者招待會，並由營運總裁梁淑儀公佈最新的有線新聞OTT App的早鳥計劃，事隔6個半小時，該公司即公布，梁淑儀辭任營運總裁，並於2月1日生效。同日該公司委任前電視廣播（0511）（TVB）高層陳永孫為奇妙電視董事總經理，並於今日起生效。

有線主席邱達昌在公告表示，感謝梁淑儀於過去為有線及其附屬公司作出的努力及貢獻，並指在梁的領導下，有線實施多項策略性要項，建立其營運效益及長遠業務發展基礎。儘管於競爭激烈的環境中挑戰重重，有線建立新的合作關係並開發新的節目發佈網絡。他祝願梁淑儀於未來事業中一帆風順。

另有線持有14.9%投票權益的奇妙電視則於今日起委任陳永孫為董事總經理，負責奇視的管理、行政及業務，他於去年11月起已出任奇視的董事及主要人員。陳永孫在媒體行業有超過40年經驗，曾經效力過香港各大電視台及新媒體，亦為傳媒業務發展及廣告界的資深管理人，擁有豐富人脈網絡。該公司指，陳將有助奇視業務發展及為觀眾製作更多高素質節目。

翻查資料，陳永孫為前TVB前業務拓展(市場及營業部)主管，曾經捲入廉政公署調查前TVB業務總經理陳志雲涉嫌貪污受查一案，陳志雲、陳永孫等人最終被判罪名不成立。

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