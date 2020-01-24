九毛九暗盤最多飈五成 北控城市CTR雙雙蝕
文章日期：2020年1月14日 18:39
明日3新股掛牌，新任「凍資王」、上限定價的熱門餐飲股九毛九（9922）各個暗盤開盤均大升。根據耀才暗盤資料，截至今日下午6時半，九毛九盤中暫最多見9.49元，較6.6元招股價升43%。內地券商富途方面暗盤炒作更為猛烈，最高曾見9.9元，較招股價飈升五成。以富途暗盤最高價計算，每手1000股，每手帳面賺3300元。該股於各暗盤現時均倒跌，但大多於9.3元企穩，相當於每手帳面仍賺2700元。
其他兩新股北控城市資源（3718）、CTR（1416）雙雙「穿底」。內地廢物處理商北控城市下限定價0.69元，盤中最低見0.61元，較招股價最多跌13%。每手4000股，每手賬面蝕280元。建築股CTR同樣下限定價每股0.36元，暫未能升穿招股價，最低更見0.3元，跌17%。實際上，步入今年以來新股是「輸多贏少」，目前僅九毛九一隻於暗盤錄得升幅，早前如麗年國際（9918）、尚晉國際（2528）均暗盤蝕錢收場。
另本預計明日同步上市的新加坡清潔服務商Hygieria（1650）今晨公布，由於需要更多時間落實配售結果公告，及獲取監管當局批准，將押後上市。
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