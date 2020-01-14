博彩業媒體《濠博新聞》引述業內消息指，12月份博彩中介人在澳門經營貴賓廳的收益約62億元，按月跌2.3%；轉碼額達1900億元，按月跌約1%。去年全年博彩中介人在澳門的總轉碼為2.85萬億元，按年跌24.8%。

按博彩企業12月份的貴賓博彩業務計，銀河娛樂（0027）的貴賓博彩排首位，新濠博亞、永利澳門（1128）、澳博（0880）、金沙中國（1928）及美高梅中國（2282）分別排第2、3、4、5及6位。按貴賓廳集團計算，排名依次序計，首名為太陽城，僅接便是德晉、廣東、鉅星、黃金及恒升。以2019年全年計，太陽城排首名，僅接便是德晉、廣東、黃金、鉅星及恒升。

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