證監會今日撤銷瑞銀證券（UBS Securities Hong Kong）不得為在港交所上市申請擔任保薦人的處分。瑞銀去年因3宗保薦人缺失受到證監處分，其中涉及已除牌的中國森林及天合化工（1619），當時證監會其中一項處分是將瑞銀證券保薦人牌照暫時吊銷一年。瑞銀對此未有置評。

根據證監會通告，瑞銀已按協定委聘獨立的檢討機構，並與該機構合作檢討保薦人業務的政策、程序及常規。該機構在對瑞銀的加強管治程序進行為期10個月的檢討後，得出瑞銀在相關範疇的管治及監控程序大致上設計良好的結論。

證監會表示，決定撤銷釘牌處分，是由於已評估該檢討機構對瑞銀的檢討結果，包括向其取得支持檢討結果的文件，以及要求該機構解釋，為何得出瑞銀具備足夠及有效的管治框架及監控程序的結論。

證監會希望指出，瑞銀個案中所採納的標準，等同於所有持牌保薦人應採納的標準。該會強調，所有持牌保薦人必須明白，監管規定是否獲得遵循，最終取決於公司在執行所有有關首次公開招股（IPO）的任命時，能否在實際的情況下有效地應用及實行該等監控措施，而這需要管理層密切的關注及監督。

記者：馬迪帆

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